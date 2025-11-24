İstanbul'da dolu sürprizi
24.11.2025 11:57
İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dolu yağdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tentelerin altına saklandı.
İstanbul'da aniden bastıran dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Arnavutköy'de öğle saatlerinde kısa süreli de olsa dolu etkili oldu.
Aniden başlayan dolu yağışı, sokakta yürüyen vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Arnavutköy'de kısa süreli etkili olan dolu, yerini sağanak geçişine bıraktı
Kimi vatandaşlar işletme tentelerinin altına kaçarken, kimileri de mont ve ceketlerini başlarına çekerek korunmaya çalıştı.
Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yürümeye devam ettiği görüldü.
Dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika içinde etkisini yitirdi.