İstanbul'da dönerciye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Halitpaşa Caddesi üzerindeki bir dönerci dükkanına iddiaya göre, saat 23.00 sıralarında motosikletle gelen 2 kişi, henüz bilinmeyen nedenle iş yerine silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu döner ustası İsmail Ş. ile Taner Y. yaralanırken, şüpheliler de geldikleri motosiklet ile kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, döner ustası olduğu öğrenilen İsmail Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Silahlı saldırıda yaralanan Taner Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.

Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, saldırının yapıldığı döner dükkanında detaylı inceleme yaptı.

Öte yandan, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini de inceleme altına alan polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden İsmail Ş. cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.