İstanbul’da dördüncü ihale: En yüksek taksi plakası 5 milyon TL’ye satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki taksi hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesi kapsamında 2 bin 500 yeni taksi plakası tahsis etmeye devam ediyor.

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen dördüncü ihalede, 250 adet taksi plakasının satılacağını duyuruldu.

İlk plaka 4 milyon 905 bin TL + KDV bedelle satılırken, diğer plakalar 4 milyon 826 bin TL + KDV ile 5 Milyon TL + KDV arasında değişen bedellerle yeni sahiplerini buldu.

TOPLAM 202 PLAKA SATILDI

Yapılan ihalede bugün toplam 116 plaka alıcı bulurken, dört ihalede toplamda 202 plaka satılmış oldu. Geriye kalan alıcıların ödemeyi yaptıktan sonra plakalarını alacakları öğrenilirken, en yüksek taksi plakası, 5 milyon TL’ye satıldı.

ŞARTLAR NE, KİMLER KATILABİLİR?

Taksi taşımacılığı faaliyetine başlamak için 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartları taşıdığına ve şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu, ihaleyi kazanması durumunda üzerine kayıtlı başka bir toplu ulaşım aracı (taksi, taksi dolmuş, minibüs, okul veya personel servisi) plakası bulunmayacağını, Taksi Taşımacılığına ilişkin mevzuatı bildiğini, Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığında çalışacağını ve UKOME Kararlarına uyacağını hususlarını kabul ve beyan ettiğini ifade eden imzalı Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı Hakkı İşletme Taahhütnamesi, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış karekodlu Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (İhale tarihi itibariyle 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olanlar ihaleye katılabilecekler.)

www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış en az B ehliyet sınıfı Sürücü Belgesine sahip olduğunu gösterir Sürücü Belgesi Bilgileri Sorgulaması, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış İstanbul’da oturduğunu gösterir karekodlu Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınmış başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı, (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. 82. 83. 86. 87. 88. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 141. 142. 143. 148. 149. 157. 158. 179/3. 188. 190. 191. 197. 220. 226. 227. 314. maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekecek