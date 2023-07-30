İstanbul'da dört erkek bir kadına saldırdı: Soruşturma başlatıldı

İstanbul'un Pendik ilçesi Güllübağlar Mahallesi'nde dün dört erkek tarafından, genç bir kadına şiddet uygulandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çığlık atan bir kadının dövüldüğü anlara ait olduğu belirtilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.



Söz konusu görüntüleri inceleyen ekiplerin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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