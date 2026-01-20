İstanbul'da dört katlı binada balkon çöktü

İstanbul'da bir binada balkon çöktü.

Olay Sultanbeyli ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Kavak Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dört katlı binanın üçüncü katında bulunan balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Balkonun çökmesiyle birlikte binanın önünde park halinde bulunan iki araç zarar gördü.

YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Mahalle sakinleri tarafından binanın uzun süredir kullanılmadığı ve boş durduğu anlattı.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.