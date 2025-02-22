İstanbul'da drift atan iki sürücünün ehliyetlerine el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik düzenini sağlama, oluşabilecek kaza risklerini en aza indirme ve tehlikeli araç kullanan sürücülerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bir sürücünün, 20 Şubat gecesi okul bahçesinde aracıyla tehlikeli hareketler yaparak drift attığını belirleyen ekipler, güvenlik kameralarını inceledikten sonra sürücü H.H.C.'yi yakaladı.



Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 46 bin 392 lira para cezası uygulanan H.H.C.'nin sürücü belgesi, iki ay süreyle geri alındı.



Esenyurt ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'nde de aynı tarihte kavşakta drift attığı belirlenen sürücü U.A. yakalandı. Bu sürücünün de ehliyetine iki ay süreyle el konuldu ve 49 bin 552 lira para cezası uygulandı.



İki sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.