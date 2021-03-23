İstanbul'da drone destekli uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından savcılık tarafından 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Polis, Tuzla ve Pendik'te belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.



Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, drone ile adreslerde keşif yapıldı. Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.