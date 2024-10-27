İstanbul'da Dubai çikolatası hırsızlığı

Arnavutköy'de bir grup genç girdikleri marketten Dubai çikolatası çaldı.

İstanbul'da Dubai çikolatası hırsızlığı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir grup genç girdikleri marketten Dubai çikolatası çaldı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan bir markete giren hırsızlar, son günlerde oldukça popüler olan Dubai çikolatası çaldı.

Görüntülerde gençlerin diğer çikolataları alırken Dubai çikolatalarını da ceplerine koyduğu görüldü.

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