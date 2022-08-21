İstanbul'da düğün ihbarına giden bekçi şehit oldu

Şişli'de geç saate kadar devam eden düğünle ilgili şikayetlerin ardından düğünü sonlandırmak üzere bölgeye sevk edilen çarşı ve mahalle bekçisi, müdahale sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Geç saate kadar devam eden düğünü sonlandırmak için bölgeye giden bekçilerle düğüne katılanlar arasında arbede yaşandı.

Düğüne katılanlar bekçilere taş ve sopalarla saldırdı. Ekipler olaya biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından etkilenen bekçi Oltan Koca hastaneye kaldırıldı. Koca hastanede şehit oldu. Olayda 4 bekçi de hafif yaralandı.

Oltan Koca, evli ve iki çocuk babasıydı

İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA



İl Emniyet Müdürü Aktaş, yaptığı açıklamada, "21.08.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.



Öte yandan şehidin yakınları ve meslektaşları ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hastaneye geldi.



Konuyla ilgili gözaltıların olduğu öğrenildi.



Şehit Koca'nın cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.