İstanbul'da düğün salonunu karıştıran kavga

İstanbul Şişli'de düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Şişli'ye bağlı Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir düğün salonunda iki aile arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ EDİLİNCE ORTALIK KARIŞTI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahla ateş edilince ortalık karıştı.

Sokakta da devam eden kavgada taraflar birbirlerine vurmaya başladı. Bu sırada kavgaya karışanlardan bazıları feci şekilde dövüldü.

Kavgada yaralananların yanı sıra baygınlık geçirenlerin de olduğu öğrenildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kavga sürdüğü sırada olay yerine gelen Şişli Devriye Ekipler Amirliği polisleri taraflara müdahale etti.

Kavgada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayda kullanılan silaha polis tarafından el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.