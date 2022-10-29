İstanbul'da düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Maltepe'de bir düğünde akrabalar arasında kavga çıktı. Sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada biri ağır 5 yaralı var.

İstanbul'da düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Maltepe'de düğünde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Esenkent Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde dün akşam saatlerinde sokakta yapılan düğüne katılan akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada tabancayla da ateş açıldı.

Yaralanan B.B, O.B, B.B, A.B. ve E.Ç. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan B.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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