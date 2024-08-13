İstanbul'da duman operasyonu: 630 bin 131 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürüleceği tespit edilen kaçak elektronik sigara ve ürünlerinin konulduğu Başakşehir, Bağcılar, Tuzla, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih, Esenyurt, Esenler, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa ve Pendik'te 18 depo, 3 ikamet, 6 iş yeri ve 8 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.



Adreslerdeki aramalarda 250 milyon lira değerinde 630 bin 131 elektronik sigara, sigara aparatı ve likit malzeme ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 29 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

