İstanbul'da dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş ölü bulundu

İstanbul Çekmeköy'de, dün öğle saatlerinde kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda cansız bedenlerine ulaşıldı.



Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşler, dün öğle saatlerinde kayboldu.



Durumun bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama çalışmalarına başladı.



Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki kardeşin cansız bedenlerini buldu.



Kardeşlerin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından, aile yakınları sinir krizi geçirdi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmaları sürüyor.