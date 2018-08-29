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İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E-5 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Ercan Bal idaresindeki kamyonet, önündeki motosikletliye çarpmamak için manevra yapınca, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonete çarptı.
Bu araç da kazanın etkisiyle bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, devrilen kamyonetin yaralanan sürücüsünü hastaneye kaldırdı.
Polis, olay yerinde çevre güvenliği alırken kazanın meydana geldiği istikamette devrilen araç nedeniyle iki şerit trafiğe tamamen kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Devrilen aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı.