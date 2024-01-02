İstanbul'da eczaneden güneş kremi çaldı

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir eczanede meydana geldi.
Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadın, eczaneye girerek reyonları incelemeye başladı. Uzun süre güneş kremlerini inceleyen kadın, kutularından çıkardığı kremleri tek tek kokladı.
Ardından 600 lira tutarındaki bir güneş kremini eline alan kadın, etrafı kontrol ettikten sonra ürünü çantasına attı.
Hırsızlığı yaptıktan sonra eczaneden ayrılan kadın, sokak üzerinde dolmuşa binerek gözden kayboldu.
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