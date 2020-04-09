İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılması kararı verilmişti.

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda yapılan dağıtımın yaş kriterine uyan vatandaşların evine haftada 5 olacak şekilde yapılacağı açıklanmıştı.

Konuyla ilgil İstanbul Eczacılar Odası'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır denildi.

Açıklamaya göre dağıtım süreci şu şekilde işleyecek:



- Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.



- Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.



- 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.



- Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.



- Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.



MASKE NASIL TAKILMALI, NASIL KULLANILMALI?

