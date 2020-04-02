İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

Anadolu Ajansı 02.04.2020 - 11:14 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 11:19
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.