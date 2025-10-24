İstanbul'da eğitime yağmur engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Marmara ve Ege'nin kuzey bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 7 il için sarı kod verilirken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle trafik yoğunluğunun oluşturabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00'dan itibaren eğitimin tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir. Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

VAPUR VE TELEFERİK SEFERLERİNE HAVA MUHALEFETİ ENGELİ

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.



Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:



"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."