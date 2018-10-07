Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, önceden belirlenen eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulamasında iş yerlerini tek tek aradı.

Asayiş uygulaması kapsamında fuhuş yaptığı iddia edilenler ile şüpheli şahıslara GBT uygulaması yapıldı.

Aksaray bölgesindeki birçok eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, arama gerçekleştirdi.