Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, önceden belirlenen eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulamasında iş yerlerini tek tek aradı.
Asayiş uygulaması kapsamında fuhuş yaptığı iddia edilenler ile şüpheli şahıslara GBT uygulaması yapıldı.
Aksaray bölgesindeki birçok eğlence mekanına eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, arama gerçekleştirdi.
İstanbul'da eğlence mekanlarında asayiş denetimi
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fatih ilçesindeki eğlence mekanlarında gerçekleştirdiği asayiş denetiminde iş yerlerinde arama ve şüpheli şahısların Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaptı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, önceden belirlenen eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulamasında iş yerlerini tek tek aradı.