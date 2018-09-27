İstanbul'da ekmek fiyatlarında farklılık yaşanıyor.

İstanbul Ekmek Fırıncıları Odası’na üye esnaflar, Ağustos ayında 250 gramı 1,25 TL olan ekmeği 1,50 TL’ye satmaya başlamış, Tarım ve Orman Bakanlığı da, yıl başına kadar fiyatlarda artış olmayacağını açıklayarak Fırıncılar Odası'nı uyarmıştı.

Bu gelişme üzerine İstanbul Ticaret Odası (İTO)’ya bağlı esnaf, ekmek fiyatlarını aynı tutarken gramajı 250'den 200'e düşürdü.

Yeni Şafak gazetesinin haberinde; Güngören, Merter, Şirinevler, Bakırköy ve Fatih gibi İstanbul’un semt ve ilçelerinde, ekmek fiyatlarının semte göre değiştiği kaydedildi. Denetimsizlikten faydalanan esnaf vatandaşı mağdur ettiğinin altının çizildiği haberde, aynı gram ekmeğin aynı sokakta farklı fiyata satıldığı belirtildi.

Haberde, örnek olarak Güngören verildi. İlçede 200 gramlık ekmeğin 1,25 TL’ye satıldığı, ilçenin semti olan Merter’de ise 200 gram ekmeğin fiyatının 1,50 TL olduğu kaydedildi. Haberdeki çarpıcı nokta ise, Şirinevler’deki bir fırıncının 250 gram olduğunu iddia ettiği ekmeğin terazide 200 gram çıktığının belirtilmesiydi.