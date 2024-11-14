İstanbul’da El Nusra, Fetih Cephesi ve DAEŞ’e operasyon
İstanbul’da terör örgütleri El Nusra, Fetih Cephesi ve DAEŞ’e yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri aynı operasyonda farklı suçlardan aranan 7 yabancı uyrukluyu da yakaladı.
İstanbul’da terör örgütleri El Nusra, Fetih Cephesi ve DAEŞ’e yönelik operasyon gerçekleşti.
Operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Polis aynı operasyonda farklı suçlardan aranan 7 yabancı uyrukluyu da gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
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