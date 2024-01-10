İstanbul'da elektrikli bisiklet atölyesinde yangın

İstanbul Avcılar'da elektrikli bisiklet tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

İstanbul'da elektrikli bisiklet atölyesinde yangın

'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi Yelpaze Sokak'ta bulunan elektrikli bisiklet tamirhanesinde saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre atölyede bulunan bir akünün patlaması nedeniyle çıkan yangında kısa sürede büyüdü.

Atölyede bulunan bir kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

İtfaiye yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı

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