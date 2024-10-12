İstanbul’da elektronik sigara satıcılarına operasyon
İstanbul’da internet üzerinden elektronik sigara satanlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, 2 bin 437 adet elektronik sigara ele geçirildi.
İstanbul’da elektronik sigara satıcılarına operasyon yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet üzerinden elektronik sigara satışı yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil oldu.
Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden elektronik sigara satışını yapan kişilere yönelik tespit edilen 31 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 2 bin 437 adet elektronik sigara 57 akıllı cep telefonu, 71 bluetooth kulaklık ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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