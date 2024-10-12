İstanbul’da elektronik sigara satıcılarına operasyon yapıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet üzerinden elektronik sigara satışı yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.



Çalışmalara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil oldu.

