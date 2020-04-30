İstanbul'da en çok yangın Avrupa Yakası'nda çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB İstatistik Ofisi, Nisan 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni'ni yayımladı.

SON 10 YILDA 250 BİN 856 YANGIN



İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, son 10 yılda kentte 250 bin 856 yangın çıktı. 2010-2019 arasında en az yangın 20 bin 46 ile 2010'da, en çok yangın 28 bin 586 ile 2016'da meydana geldi. Yılda ortalama 24 bin 558 yangın kayıtlara geçti.



Bu yılın ilk üç ayındaki yangın sayısı ise 5 bin 279 oldu.



YANGINLARIN YÜZDE 68'İ AVRUPA, YÜZDE 32'Sİ ANADOLU YAKASI'NDA

Son 10 yılda, yangınların yüzde 68'i Avrupa Yakası'nda, yüzde 32'si ise Anadolu Yakası'nda meydana geldi. Anadolu Yakası'nda en fazla yangın 9 bin 172 ile 2013'te, en az yangın 6 bin 356 ile 2010'da çıktı. Avrupa Yakası'nda en fazla yangın 20 bin 54 ile 2016'da, en az yangın 13 bin 690 ile 2010'da görüldü.

EN FAZLA YANGIN PENDİK İLE ESENYURT'TA; EN AZ YANGIN ADALAR, ŞİLE VE BEŞİKTAŞ'TA ÇIKTI

Son 10 yılda Anadolu Yakası'nda en fazla yangın Pendik'te, Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt'ta çıkarken, Adalar, Şile ve Beşiktaş en az yangın meydana gelen ilçeler oldu. Son 10 yılda ocak-mart ayları arasında Anadolu Yakası'nda en fazla yangın 11 bin 675'le Pendik'te, en az yangın 731'le Adalar'da çıktı.



Avrupa Yakası'nda en fazla yangın, 12 bin 529'la Esenyurt'ta, en az yangın 2 bin 330'la Beşiktaş'ta meydana geldi.



123 İSTASYONLA HİZMET VERİLİYOR



İstanbul İtfaiyesi, Mart 2020 itibarıyla 123 istasyonda, 843 itfaiye aracı, 4 bin 233 profesyonel, 361 gönüllü itfaiyeciyle hizmet veriyor. 2010'da 77 olan istasyon sayısı, bu yıl mart ayı itibarıyla 123'e yükseldi. 13 istasyonla en fazla artış 2013'te oldu.



2010'da 172 bin kişiye bir itfaiye istasyonu, 2019 yıl sonu itibarıyla 127 bin kişiye bir itfaiye istasyonu düştü. İstanbul'daki itfaiye araç sayısı 2010'da 590 iken, 2020 Mart'ta ise 843'e çıktı.



İstanbul'da itfaiye aracının yangın yerine ortalama varış süresi 5 dakika 42 saniye olarak kaydedildi. Yangın yerine ortalama varış süresi en fazla olan ilçeler Çekmeköy (7 dakika 34 saniye), Avcılar (7 dakika 28 saniye), Silivri (7 dakika) ve Beykoz (7 dakika) olarak sıralandı.



Ortalama varış süresi Adalar'da 3 dakika 47 saniye, Fatih'te 4 dakika 3 saniye, Bahçelievler'de 4 dakika 27 saniye, Gaziosmanpaşa'da ise 4 dakika 33 saniye olarak gerçekleşti.



İLK ÜÇ AYDA EN FAZLA YANGIN ZİYA GÖKALP MAHALLESİ'NDE ÇIKTI



Bu yılın ilk 3 ayında en fazla yangın 53 ile Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde, 39'la da Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.



2010'da kilometrekareye düşen ortalama yangın sayısı 3,8 iken, 2019'da yüzde 12,5 artışla 4,2'ye çıktı. 2010'da kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Güngören (58,6) Fatih (54,8) ve Beyoğlu (54,3), en az yangının görüldüğü ilçeler ise Şile (0,2), Çatalca (0,3) ve Çekmeköy (1,1) olarak kaydedildi.



2019'da da kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Fatih (67,9), Gaziosmanpaşa (55,4) ve Güngören (52), en az yangının görüldüğü ilçeler ise Şile (0,2), Çatalca (0,3) ve Silivri (1,2) olarak sıralandı.