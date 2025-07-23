İstanbul'da en sıcak gün yaşanıyor: Vatandaşlar Boğaz'a koştu
İstanbul'da termometreler 35 derecenin üzerine çıktı. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar sahile koştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da en sıcak gün yaşanıyor.
Termometrelerin 35 dereceyi, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aştığı İstanbul'da sıcaktan bunalanlar serinlemek içi sahillere koştu. B
eşiktaş ve Sarıyer sahillerinde denize girenler boğazın serin sularının keyfini çıkardı. Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Sarıyer'deki Akıntıburnu serinlemek için denize girenlerle doldu taştı.
BOĞAZ’IN SERİN SULARINA KOŞTULAR
Akıntıburnu’nda bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları da gölgede oturmayı tercih etti.
Sıcak havadan kaçanlar, hem yüzerek hem de ağaç altları ve deniz kenarında vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.
AKOM'DAN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’da sıcaklıkların hafta boyunca 33 ile 36 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Diğer yandan İBB Afet İşleri Dairesi AKOM da, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağını duyurdu.
Sıcaklıkların İstanbul'da bugün öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi ve bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkmasıyla en sıcak günün yaşanacağı da belirtildi.
Akşam saatlerinden itibaren kentte kuvvetli poyraz etkili olurken, poyrazın etkisiyle havadaki bağıl nem oranı yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artış gösterecek. Bunaltıcı sıcak Pazar gününe kadar devam edecek.
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