İstanbul'da en sıcak gün yaşanıyor: Vatandaşlar Boğaz'a koştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da en sıcak gün yaşanıyor.



Termometrelerin 35 dereceyi, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aştığı İstanbul'da sıcaktan bunalanlar serinlemek içi sahillere koştu. B



eşiktaş ve Sarıyer sahillerinde denize girenler boğazın serin sularının keyfini çıkardı. Beşiktaş'taki Bebek Sahili ile Sarıyer'deki Akıntıburnu serinlemek için denize girenlerle doldu taştı.



BOĞAZ’IN SERİN SULARINA KOŞTULAR



Akıntıburnu’nda bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları da gölgede oturmayı tercih etti.



Sıcak havadan kaçanlar, hem yüzerek hem de ağaç altları ve deniz kenarında vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.