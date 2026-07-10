İstanbul'da Ermeni mezarlığına saldırı

İstanbul'da bir Ermeni mezarlığı tahrip edildi.

Olay Üsküdar ilçesinde yaşandı. Surp Garabet Ermeni Mezarlığı'na gelen bir kişi mezarlıkta bulunan bazı mezarları tahrip etti.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatırken polis M.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEDİ

Emniyetteki işlemleri sonrasında savcılığa getirilen şüpheli, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü belirtildi.