İstanbul'da eş zamanlı DAEŞ baskınları. 29 gözaltı
31.12.2025 08:33
Son Güncelleme: 31.12.2025 08:43
NTV - Haber Merkezi
Yalova'da üç polis memurunun şehit olduğu DAEŞ saldırısının ardından sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 28 şüpheli ile örgüt içinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar sürüyor.
Yalova'da üç polis memurunun şehit düştüğü saldırının ardından sosyal medyada örgütün propagandasını yapanlara yönelik gece saatlerinde operasyon yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldığını açıkladı.
Başsavcılık açıklamasında, sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 28 şüpheli ile terör örgütü içinde aktif faaliyette bulunduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildiği bildirildi.
Yalova'da gözaltı işlemi için bir eve giden polislere evdeki teröristler tarafından ateş açıkmıştı.
ÜÇ POLİS ŞEHİT OLMUŞTU
Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar bir süredir gündemde.
Emniyet güçleri önceki gün Yalova'da bir adrese baskın düzenlemiş, silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.
Çatışmada üç polis şehit olmuş; sekizi polis, biri bekçi dokuz kişi yaralanmıştı.
Çıkan çatışmada altı terörist ölü ele geçirilmişti.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST YAKALANMIŞTI
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü geçen da hafta terör örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirmişti.
DAEŞ'in Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişilere yönelik Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yaptığının belirlenmesi üzerine baskınlar yapılmıştı.
26 Aralık günü MİT ve polisin ortak operasyonunda yeni yılda saldırı yapma hazırlığındaki DAEŞ'li terörist İbrahim Burtakuçin, Malatya'da yakalanıp gözaltına alınmıştı.
İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 21 şehirde dün yapılan baskınlarda 357 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda çok sayıda silah, kılıç ve pala ele geçirilmişti.