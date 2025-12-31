İstanbul'da eş zamanlı DAEŞ baskınları. 29 gözaltı

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar sürüyor.

Yalova'da üç polis memurunun şehit düştüğü saldırının ardından sosyal medyada örgütün propagandasını yapanlara yönelik gece saatlerinde operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldığını açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 28 şüpheli ile terör örgütü içinde aktif faaliyette bulunduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildiği bildirildi.