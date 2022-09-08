İstanbul'da eşini sokak ortasında dövdü

İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdü. Çığlıkları duyan polis, saldırgan kocayı gözaltına aldı.

Haberler - İHA 08.09.2022 - 10:44

İstanbul'da eşini sokak ortasında dövdü

Kağıthane'de konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında döven saldırgan koca gözaltında. 

Olay, Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi.

İstanbul'da eşini sokak ortasında dövdü - 1

Genç kadın, şiddet gördüğü eşinden kurtulmak için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak kadının peşini bırakmayan adam, onu konuşma bahanesiyle karakolun yan tarafına çağırdı.

İstanbul'da eşini sokak ortasında dövdü - 2

SOKAK ORTASINDA YUMRUKLADI

Bir süre sonra ayağa kalkan adam, sokak ortasında vatandaşların gözleri önünde eşini yumruklamaya başladı.

İstanbul'da eşini sokak ortasında dövdü - 3

Vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp yanlarından gittiği olay sırasında, kadının çığlıklarını duyan polis hemen müdahale etti.

Gözaltına alınan adam hakkında işlem yapıldı.

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