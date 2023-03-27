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İstanbul'da eşini tehdit eden adama meydan dayağı

İstanbul Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için yanına giden adam, kadını boşanmaması için tehdit etti. Bunun üzerine kadının yakınları adamı dakikalarca sopa ile dövdü.

İstanbul'da eşini tehdit eden adama meydan dayağı

Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden adam sokak ortasında dövüldü. 

Olay, Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için yanına giden henüz kimliği bilinmeyen adam, kadını tehdit etmeye başladı.

İstanbul'da eşini tehdit eden adama meydan dayağı - 1

Bunun üzerine kadın, yakınlarını olay yerine çağırdı. Sokağa gelen yakınları, ellerindeki sopalarla yere yatırdıkları adamı dakikalarca dövdü.

Yerde kalan adamın başında durarak bağırmaya ve vurmaya devam eden adamı, çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalıştı.

Kadının da araya girmesiyle kurtarılan adam olay yerinden uzaklaştı.

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