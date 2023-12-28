İstanbul’da eski eşe sokak ortasında silahlı saldırı

İstanbul Fatih’te bir kadın, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı.



Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Gülerli ara ara rahatsız ettiği ve uzun süre önce boşandığı eski eşi Halide B. ile sokakta karşı karşıya geldi.



Silahlı saldırgan Gülerli ile boşandığı eski eşi Halide B. arasında tartışma çıktı.



Eski koca üzerinde taşıdığı tabancayla boşandığı eşine ateş açtı. Halide B. karın ve kasık bölgesinden ağır yaralandı.



Mehmet Ali Gülerli ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.