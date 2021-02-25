İstanbul'da eski eşini öldürdüğünü 10 yıl sonra itiraf etti: Az bile yaptım

İstanbul Avcılar'da eski eşini 10 yıl önce öldürdüğünü itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi.

17 Eylül 2011 tarihinden beri kayıp olan Güldane Biçerin yakınları bir televizyon programına kayıp başvurusunda bulundu.

Güldane Biçer’i eski eşi Osman Biçer’in öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti yıllar sonra itiraf eden şüphelinin cesedi Büyükçekmece Karaağaç'ta göl kenarına gömdüğünü itiraf etti. Olay yerinde kazı çalışması başlatan polis ekipleri, kadının kemik parçalarını, kıyafetlerini ve cüzdanını buldu.

İddiaya göre, Güldane Biçer'in onu aldattığını ve bunun üzerine tartışmaya başladıkları öne sürüldü. Daha sonra Osman Biçer, eşini arayarak “Çatalca’da bir çiftlikte yaşayacağız çiftlik sahipleri, seninle tanışmak istiyorlar, Buraya gel” dedi.

Biçer, eski eşini Karaağaç Mahallesi Eskice mevki'inde bulunan bir çiftlik arazisine götürdü. Daha sonra eski konuları gündeme getirerek aralarında tartışma başladı. Çıkan tartışmanın şiddetlenmesine üzerine Osman Biçer, yanında getirdiği bıçakla çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinde öldürdü. Şüpheli, eşinin cesedini gömdükten 24 saat sonra Avcılar Firuzköy karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu öğrenildi.

Daha sonra ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda Güldane B’nin bugüne kadar emniyet sistemlerinde yaşadığına dair bir hareket bulamazken, ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.



''ARKAMDAN ÇOK İŞLER ÇEVİRDİ''

Şüphelinin ifadesine göre “Arkamdan çok işler çevirdi, beni aldattı. Ev sahibim bile eşimin beni aldattığını söylüyordu. Dayanamadım öldürdüm, az bile yaptım” dediği öne sürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

''PİŞMANIM AMA VİCDAN AZABI DUYMUYORUM''



Osman Biçer, Büyükçekmece Adliyesine sevki gerçekleştirilirken gazetecilerin pişman mısınız sorusuna “pişmanım ama vicdan azabı duymuyorum” diye cevap verdi.