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İstanbul'da eski sevgili dehşeti: 2 ölü

İstanbul Maltepe'de bir kişi, eski sevgilisinin babasına ve kardeşine kurşun yağdırdı. Baba ve oğlu hayatını kaybetti, kaçan saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da eski sevgili dehşeti: 2 ölü

Maltepe'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 37 yaşındaki Hüseyin Dirlik, gittiği eski sevgilisinin evinde baba ve kardeşini silahla öldürdü.

Hüseyin Dirlik ile 36 yaşındaki Tuğba Demirbaş bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı.

Yaklaşık bir hafta önce ise Tuğba Demirbaş’ın şikayeti üzerine Hüseyin Dirlik’e uzaklaştırma kararı verildi. Dün akşam Hüseyin Dirlik, Tuğba Demirbaş’ın ailesinin Maltepe'de yaşadığı eve geldi.

Mutfak kapısından içeri giren Dirlik, eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dirlik, üzerinde bulunan silahla baba ve oğluna ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da eski sevgili dehşeti: 2 ölü - 1

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Baba ve oğlunu vuran Hüseyin Dirlik olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba-oğul yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'da eski sevgili dehşeti: 2 ölü - 2 37 yaşındaki Hüseyin Dirlik

SEYRANTEPE'DE YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Dirlik, Seyrantepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Dirlik'in ifadesinde, Tuğba Demirbaş ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Bir aile yakını ise, “Aralarında sorunlar varmış. Evde katliam yapmış. Başsağlığı dilemek için geldim. Baba ve oğlunu vurmuş. İkisi de yaşamını yitirdi" dedi.

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