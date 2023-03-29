İstanbul'da eski sevgili dehşeti: 2 ölü

İstanbul Maltepe'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 37 yaşındaki Hüseyin Dirlik, gittiği eski sevgilisinin evinde baba ve kardeşini silahla öldürdü.

Hüseyin Dirlik ile 36 yaşındaki Tuğba Demirbaş bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı.

Yaklaşık bir hafta önce ise Tuğba Demirbaş’ın şikayeti üzerine Hüseyin Dirlik’e uzaklaştırma kararı verildi. Dün akşam Hüseyin Dirlik, Tuğba Demirbaş’ın ailesinin Maltepe'de yaşadığı eve geldi.

Mutfak kapısından içeri giren Dirlik, eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dirlik, üzerinde bulunan silahla baba ve oğluna ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.