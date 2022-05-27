İstanbul'da eski sevgiliden çifte cinayet

İstanbul'da bir erkek, eski kız arkadaşını ve onun beraber kaldığı kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Şişli ilçesi Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz yattığını belirledi.



Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yavuz Selim Bektaş (34), Beril Varol (27) ve Ömer Akın'ın (29) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Savcısı ile polis ekipleri dairede incelemelerde bulundu.



Olay yerindekilerin ifadelerine başvuruldu. İlk inceleme sonucu, Yavuz Selim Bektaş'ın, eski kız arkadaşı Beril Varol'u ve ev arkadaşı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.



İNTİHAR NOTU



Şişli İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Yavuz Selim Bektaş'ın üzerinde bir intihar notu bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, evin içinde yapılan incelemelerde tabanca ve muhtelif sayıda kovan olduğu bildirildi.



BERİL VAROL, İBB'DE HARİTA MÜHENDİSİYDİ



Öldürülen Beril Varol'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) harita mühendisi olarak çalıştığı öğrenildi. Varol, aynı zamanda da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) doktora öğrencisiydi.



UZAKLAŞTIRMA KARARLARI DURDURMADI



Genç kadının, saldırgan hakkında mahkemeden 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜLEN ÖMER AKIN'IN AĞABEYİ KONUŞTU



Ömer Akın'ın cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na ağabeyi Gökhan Akın geldi. Ömer Akın'ın cenazesinin Kocaeli Gebze'de defnedileceği öğrenildi.



"SABAH İŞE GİDERKEN KAPI ARKASINDA BEKLEMİŞ YA DA ZORLA GİRMİŞ"



Gökhan Akın, "Sabah işe giderken, adam ya kapıda beklemiş ya da zorla içeri girmiş. Onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırmışlardı. Yakın zamanda bitti o uzaklaştırma kararı. Kapıyı da arkadan kilitlemiş. Bir de not bırakmış 'Yaşadığımı yaşadım' gibi bir şey yazmış" dedi.



"ARALARINDA DUYGUSAL BİR DURUM YOK"



Ağabey Akın, şöyle devam etti:

''Kardeşimin Beril ile sevgililikleri yok. Orası pahalı bir muhit okullarına yakın olsun diye ortak ev tutuyorlar. Sadece kirayı bölüşüyorlar. Aralarında duygusal bir durum yok. Kardeşim 29 yaşında İTÜ'de asistanlık yaparken, doktorasını yapıyordu. Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti. Ben ağabeyiyim belki zor olsa da atlatırım ama ya annem...''

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: ÇOK ACILI VE ÖFKELİYİZ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olaya tepki göstererek şu ifadelelere yer verdi:



"Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol’u erkek şiddeti aramızdan aldı.Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık.''