İstanbul'da eski sevgiliye satırlı saldırı

Tuzla'da bulunan bir sitede oturan ve bir havayolu şirketinde hosteslik yapan B.S.T (42), kendisiyle aynı sitede oturan Altan A. (47 ) ile sevgili oldu.



İddiaya göre B.S.T, bir süre sonra erkek arkadaşının başka bir komşusuna satırla saldırdığına tanık olunca kendisinden ayrılmak istediğini söyledi.

Bu duruma sinirlenen Altan A. ise kız arkadaşı B.S.T'yi tehdit etti ve çıkan tartışma sırasında B.S.T'ye şiddet uygulayarak ayak parmağını kırdı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Altan A., 70 yaşındaki annesi Makbule A. ile birlikte N.Y ve eşi E.Y'nin evine geldi.

İddiaya göre Altan A. kendisinden ayrılan kız arkadaşına mesajlar atarak ölümle tehdit etmeye başladı.

B.S.T, yaşadıklarının ardından evine güvenlik kameraları yerleştirdi. Altan A. iddiaya göre 2 köpeği ve engelli 3 kedisiyle birlikte yaşayan hostesin evinin önüne gelerek kapıyı dakikalarca çaldı ve kadını taciz etti.



B.S.T odasında korku ile Altan A.'nın gitmesini bekledi. 21 Ağustos günü yaşanan olayda ise B.S.T, akşam saatlerinde kapı komşusu olan N.Y ve eşinin oturduğu eve yemeğe gitti.

İddiaya göre Altan A. eski kız arkadaşıyla görüşmelerine öfkelenerek N.Y'nin eşi E.Y'yi dövmeye başladı.



Bu sırada Altan A'nın annesi Makbule A. ise N.Y'ye saldırdı.



Etrafa tehditler savuran Altan A. daha sonra evinden aldığı satırla geri döndü ve eski kız arkadaşı B.S.T'ye yumruk attı.



Saldırgan ardından elindeki satırla N.Y ve E.Y'nin evinin balkon camını kırdı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Gözaltına alınan Altan A. ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.



Altan A.'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren B.S.T, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım istedi.