İstanbul'da estetik faciası: İspanyol turist hayatını kaybetti

Estetik ameliyat olmak için İspanya'dan İstanbul'a gelen 42 yaşındaki Perla Virginia Baez Garay, Şişli'deki özel bir hastanede geçirdiği cerrahi operasyondan birkaç saat sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da estetik faciası: İspanyol turist hayatını kaybetti

İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan Perla Virginia Baez Garay(42), ameliyat olmak için 'a geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi kadın 5 Ağustos Pazartesi günü bir estetik cerrah ile anlaşarak Şişli'deki özel bir hastanede çeşitli estetik operasyonlar geçirdi.

Garay, müşahede için tutulduğu özel hastanede ameliyattan birkaç saat sonra fenalaştı. Solunum sıkıntısı yaşayan kadın yoğun bakım ünitesine alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İspanyol kadının ölümüne ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Perla Virginia Baez Garay'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından ise cenazesi, İspanya'ya gönderilmek üzere ailesi ve konsolosluk yetkililerine teslim edildi.

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