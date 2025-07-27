İstanbul'da ev sahibi ile kiracı arasında kavga
İstanbul Esenyurt'ta bir ev sahibi, evi çöplüğe döndürdü iddiasıyla kiracısını evden çıkarmak istedi. Zabıtayla kapıya giden ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı.
İstanbul Esenyurt'ta bir ev sahibi kiracısının eve çöp doldurduğunu iddia ederek kiracısını çıkarmak istedi.
Zabıta ekipleriyle kiracının kapısına dayanan ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.
ZABITA EKİPLERİ AYIRMAYA ÇALIŞTI
Zabıta ekiplerinin ayırmaya çalıştığı kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve zabıta memurunun ise ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.
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