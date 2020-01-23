İstanbul'da 'evde çalınır' diyerek yanına aldığı altınları pazarda çaldırdı

İstanbul Sultangazi'de 20 bin lira ve altınlarıyla pazara giden kadın pazarda hırsızların hedefi oldu.

Cebeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda evinin yakınında kurulan semt pazarına gitmek için evden çıkan Sohbet Erkun (51), evde bulunan 4 adet çeyrek, 1 adet reşat altın, 1 adet küpe ve 20 bin TL'yi çalınır düşüncesiyle yanına aldı.

Altınları ve parayı çantasında taşıyan Erkun, pazar alışverişini tamamladıktan sonra eve döndü.

Erkun eve geldiğinde altın ve paraların çantasında olmadığını fark etti.

Çantanın boş olduğunu gören Erkun, semt pazarına koştu. Daha sonra polis merkezine giderek altınların ve parasının çalındığını belirten kadın, şüphelendiği bir kadından şikayetçi oldu. Sohbet Erkun'un çantasından çalınan 20 bin TL'nin çalıştığı iş yerinin kapanmasından dolayı tazminatını alan kocasına ait olduğu öğrenildi.

"İÇİM RAHAT OLMADIĞI İÇİN YANIMA ALDIM"



Yaşadığı olayı anlatan Sohbet Erkun, "Daha önce komşularımın gece parası çalındığı için rahat değildim. Rahat olmadığım için evden çıktığımda altınları ve parayı yanıma alırdım" dedi.



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