İstanbul'da eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı

Esenyurt'ta bir evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı. Dairenin içinde biri olduğunu fark eden ekipler, hırsızlık şüphelisini battaniyenin altında saklanırken yakaladı.

DHA 10.03.2021 - 11:19

İstanbul'da eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Osman Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde geçtiğimiz ay devriye gezen yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi.

Evin kapısını çaldıklarında kimsenin açmaması üzerine polis ekipleri, daireye tırmanarak girdi. İçeride eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı.

Battaniyenin kıpırdadığını fark eden ekipler, şüpheliyi saklanırken yakaladı. Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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