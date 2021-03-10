İstanbul'da eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı

DHA 10.03.2021 - 11:19
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Osman Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde geçtiğimiz ay devriye gezen yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi.
Evin kapısını çaldıklarında kimsenin açmaması üzerine polis ekipleri, daireye tırmanarak girdi. İçeride eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı.
Battaniyenin kıpırdadığını fark eden ekipler, şüpheliyi saklanırken yakaladı. Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.