İstanbul Avcılar’da park halindeki aracını yola çıkarmak isteyen sürücü, ayağı gaz pedalına takılı kalınca evin duvarına çarptı.

Geçtiğimiz Cuma günü Cihangir Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, aracı park halinde olan sürücü, yola çıkmak istedi. Bu sırada manevra yapan kadının ayağı gaz pedalına takılı kalınca aracının hakimiyetini sağlayamadı ve sokakta bulunan evin oturma odasına daldı. Mutfakta bulunan ev sahibi içeriden gelen sesi duyunca dışarıya doğru koştu.

Dışarıya çıkan ev sahibi gördüğü görüntü üzerine şok oldu. Bir arabanın evin duvarına çarptığını ve oturma odasına zarar verdiğini gördü. Araç içinde bulunan kadın sürücü ise “özür dilerim zarar ne ise yaptırırım” dedi.



Ancak daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşadıkları karşısında hayrete düşen ev sahipleri polise haber vererek şikayetçi oldu.