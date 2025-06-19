İstanbul'da evlat dehşeti: Babasını öldürüp polisi aradı

İstanbul'da baba oğul arasındaki kavga kanlı bitti.



Olay, saat 07.30 sıralarında Bağcılar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; O.D. (21) ile babası Adnan D. (60) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

5 EL ATEŞ ETTİ

O.D., tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silah ile babasına 5 el ateş etti.

KENDİSİNİ POLİSE İHBAR ETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Adnan D. yere yığılırken, oğlu polisi arayarak babasını vurduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABASI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Polis ekipleriyle birlikte eve giren sağlık ekipleri, baba Adnan D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL EVLAT GÖZALTINDA

Polis, O.D.'yi gözaltına alırken polis ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



"BABAMLA KAVGA ETTİM, SİLAHLA ÖLDÜRDÜM"

"Babam ile kavga ettim, silah ile öldürdüm." diyerek polise haber veren şüpheli O.D.'nin emniyetteki ifadesinde, babasının "Adam olmayacaksın, çalışsana, senden adam olmaz." diyerek sürekli psikolojik baskı yaptığını ve bunu kaldıramadığı için kavga ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi.

Silahı 5-6 ay önce aldığını söyleyen O.D.'nin, olayı gerçekleştirdikten 1,5 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı ortaya çıktı.