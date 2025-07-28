İstanbul'da evlat dehşeti: Tartıştığı ailesini katletti

İstanbul'da aile katliamı yaşandı.



Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan B.C. (28) iddiaya göre, gece saatlerinde annesi Emine C. (60) ile babası Ahmet C. (65) ile tartıştı.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLADI



Tartışmanın büyümesi üzerine B.C., anne ve babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA OLAY YERİNDE, ANNE İSE HASTANEDE CAN VERDİ



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ağır yaralanan anne Emine C. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Ahmet C.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI



Olayın ardından kaçan zanlı, suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.