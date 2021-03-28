İstanbul'da evlerden 1 milyon 500 bin liralık hırsızlık yapan çete yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ve Ataşehir ilçelerinden son aylarda gelen evden hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1'i kadın 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 7 farklı adresten toplam değerleri 700 bin lira olan 2 cip, 500 bin TL para, 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.



100 KİLOLUK ÇELİK KASAYI KUCAĞINDA TAŞIDI



Gece saatlerinde eve giren şüphelilerden Ramazan K.'nın, içerisinde tabanca, 6 bin 300 Euro nakit para, Amerika Birleşik Devletleri mühürlü boş çek defteri ve 67 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan 100 kiloluk çelik kasayı kucaklayarak götürdüğü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Aynı günlerde gerçekleştirdikleri başka bir hırsızlık olayında ise, şüpheliler olay yerinden kaçmak için yüksek bir yerden zemine atladı. Zemine atlayan şüphelilerden birisi, atladıktan sonra bacağını kırdı. Yaralı bir halde ve sekerek, bekleyen otomobile doğru koşması da görüntülerde yer aldı.



SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR



Şüphelilerden Vedat G.(25)'nin 66, Ramazan K.(33)'nın 33, Hakan T.(34)'nin 18, Ahmet B.(23)'nin 29, Ahmet T.(35)'nin 35, Murat D.(22)'nin 13, Gamze D.(21)'nin 1, Ulaş U.(32)'nun 3 ve Cemal T.K.(28)'nin ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.



EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR, 6'SI SERBEST BIRAKILDI



Polisler, 24 Mart tarihinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan K., Hakan T. ve Ahmet T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 6 şüpheli serbest bırakıldı.



OPERASYON ANLARI KAMERALARA YANSIDI



Polis ekiplerinin tespit ettikleri adreslerden birine girdikten hemen sonra şüphelileri gözaltına alma ve evi detaylı bir şekilde aramaları kameralara yansıdı.