İstanbul’da eylem arayışındaki iki terörist yakalandı

Kandil'de 5 yıla yakın faaliyet gösteren ve patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler alan Al Musa'nın, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği belirtildi.



Açıklamada, Hakkari Şemdinli'de faaliyet gösterdikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlar, yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil'e dönen Al Musa'nın, 2017'de Irak'ın kuzeyinden Afrin bölgesine, oradan da yasa dışı yollarla İstanbul'a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğunun belirlendiği anlatıldı.

PKK/KCK terör örgütü mensubu Velat Jamo'nun ise 2012-2013 yılları arasında Afrin bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem sözde bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, daha sonra İstanbul'a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Başakşehir'de yakalanan 2 teröristin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.