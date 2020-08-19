İstanbul'da eylem hazırlığındaki 2 DHKP-C'li yakalandı

İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik operasyonda eylem hazırlığında olan ve örgüt üyelerine patlayıcı madde ile silah temin eden 2 şüpheli yakalandı. Beylikdüzü'deki bir işyerinin deposunda yapılan aramalarda ise 16 el bombası ile silah ve mermiler ele geçirildi.

DHA 19.08.2020 - 11:26

İstanbul'da eylem hazırlığındaki 2 DHKP-C'li yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve terör örgütüne silah ve patlayıcı temin ettiği tespit edilen  L.Y. ve M.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında Beylikdüzü'de bulunan iş yerinde yapılan aramalarda ise 16 el bombası, 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 29 mermi, 2 adet kalaşnikof silahına ait şarjör, bomba yapımında kullanılan 147 adet torpil, 11 maytap fitili, ateşleme fitilleri ile elektrik kabloları ele geçirildi. 

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