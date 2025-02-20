İstanbul'da eylem hazırlığındaki DAEŞ'li terörist yakalandı

İstanbul'da Yahudi okullarına ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığındayken yakalandığı belirtilen terör örgütü DAEŞ şüphelisi tutuklandı.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DAEŞ'li terörist yakalandı

İl Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve terör örgütleriyle irtibatlı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 'de Yahudi okullarına ve sinagoglara gerçekleştirilecek eylemlere katılmayı amaçladığı belirlenen bir şüphelinin kimlik ve adresini tespit etti.

Şüpheli A.A.'nın, Türkiye'de ve yurt dışında eylem arayışında olan başka bir şüpheliyle irtibatı da ortaya çıkarıldı.

Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalanan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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