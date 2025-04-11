İstanbul'da eylemlere katılan 93 genç için tahliye kararı

Ekrem İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan önce 59 sonrasında 34 genç daha suçun niteliği ve delil durumu gerekçe gösterilerek tahliye kararı verildi.



Böylece iki gün içerisinde toplam tahliye sayısı 220 oldu.



Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelilerin suçlandığı olay anına ilişkin kamera görüntülerinin belirlenemediğini de kaydetti. Söz konusu kayıtların gönderilmesi için müzekkere yazılmasına hükmetti.

50 ÖĞRENCİ HALA TUTUKLU



Protestolarla ilgili 20 ayrı soruşturma bulunuyor. Tutukluluğu sürenlerin sayısı yaklaşık 50 kişi. 25 öğrenciye yönelik ev hapsi kararı ise kaldırıldı.



Sanıkların veya şüphelilerin büyük bölümü "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ile suçlanıyorlar. Öğrenciler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezaları talep ediliyor.



Tutuklama kararları 19 Mart'tan beri tartışma konusu. "En yüksek cezayı alsalar dahi suçlamaların yatarı yok." eleştirileri getiriliyor.

