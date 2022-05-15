İstanbul'da EYT mitingi

İstanbul Maltepe'deki etkinlik alanında yapılan mitingde, EYT yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, emeklilikte yaşa takılanlar için gerekli düzenlemelerin yapılmasını isteyen sloganlar attı.



Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği mitinge, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı.



Katılımcılara hitap eden EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Bizim tek meselemiz EYT'dir. Haklı mücadelemizde bizler herhangi bir siyasi partiye değil haklarımızın gasp edilmesine muhalifiz." dedi.



Dünyanın hiçbir yerinde EYT diye bir problem olmadığını ileri süren Özüpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşan genel seçimle birlikte en güzel tepkimiz, demokratik hakkımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanmamız olacaktır. Yasal olmayan hiçbir şeyde ısrarcı değiliz. Biz sadece yasaların geriye dönük işlemeyeceğini söylerken ısrarcıyız ve olmaya da devam edeceğiz. İşe giriş başlangıç tarihimizde bize sunulan şartlar neyse o şartların yerine getirilmesinde ve insanca yaşanır bir emekli maaşında ısrarcıyız. Emek bizim, alın teri bizim, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, bizi yok sayamazlar. En güzel tep