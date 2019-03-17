Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul Maltepe'de miting düzenliyor.
İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler miting alanında toplandı.
Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, gelenler polis arama noktasından içeriye alındı.
Emeklilikte kriterleri yerine getirip, maaş bağlanması için yaş doldurmayı bekleyenler, siyasi partilerden talepte bulunuyor. Gerekli yasanın çıkarılmasını istiyor.
İstanbul'da EYT mitingi
NTV Haber, DHATürkiye
Emeklilikte yaşa takılanlar İstanbul Maltepe'de miting düzenliyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul Maltepe'de miting düzenliyor.