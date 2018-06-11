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İstanbul Davutpaşa'daki 5 katlı kumaş ve iplik fabrikasının üst katlarında saat 06. 45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İplik ve kumaş balyalarının yanarak alt katlara düşmesi sonucu yangın kısa sürede tüm binayı sardı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.



Yangına İstanbul İtfaiyesi olarak 22 istasyon 89 araç 185 personel, ilçe belediyelerinden Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Bayrampaşa, Esenler belediyeleri ile Hamidiye AŞ'den toplam 15 su tankeri ile müdahale edildi.



Bölgede çok sayıda fabrika olması ve binaların birbirlerine yakın olması nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı.



Bu arada, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, itfaiye erine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.



BAZI İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ



Görgü tanıkları, itfaiye ekipleri gelmeden önce yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen bazı işçilere de sağlık ekiplerinin ambulansta müdahalede bulunduğunu anlattı.



Yangın, itfaiyenin yaklaşık 5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.



"ELEKTRİK KONTAĞI OLABİLİR"



Soğutma çalışmaları devam ederken, olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığını söyleyen Uysal, "Bölge olarak riskli bir bölge. Ancak itfaiyemiz 5, 5 buçuk dakikada olay yerine gelmiş" dedi.



Uysal yangının çıkış nedenine ilişkin ise şunları söyledi:



"Henüz yangının nereden çıktığı belli olmamakla birlikte elektrik kontağı olma ihtimali yüksek deniliyor. Çıkış nedeni itfaiyenin raporundan sonra ortaya çıkacak. En büyük tesellimiz bir yaralanma ve can kaybı yok. İkinci büyük teselli de yangının etraftaki plastik hammadde eseaslı çalışan fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınmış olması."

VALİ OLAY YERİNDE

İncelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen İstanbul Vasip Şahin de teknik inceleme yapıldıktan sonra yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi verileceğini söyledi.