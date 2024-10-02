İstanbul'da fabrika yangını

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Halkalı Caddesi'nde bulunan metal işleme fabrikasında üretim yapan makinelerin fazla ısınmasından kaynaklı yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, bacalara da sıçrayan yangını söndürdü.



Yangında, fabrikada hasar oluştu.